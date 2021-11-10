В Карасунском округе Краснодара без света остались около 4 тыс. человек

Краснодарский край

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  • Энергетика © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Энергетика © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 ноября в Карасунском округе произошло аварийное отключение, в зону которого попали 13 улиц

По данным ЕДДС, в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6–10 кВ. Всего отключены 23 трансформаторные подстанции. В зону аварии попали 3,9 тыс. горожан. Света нет на улицах Игнатова, Бершанской, Мачуги, Автолюбителей, Трудовой Славы, Садовой, Благоева, Краевой, Энергетиков, Орджоникидзе, Шевченко, Кирова, Фадеева. Точное количество домов не называется. Энергетики планируют восстановить подачу энергии к 15:00, сообщили в ЕДДС.

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Также там напомнили, что для вызова экстренных служб необходимо звонить по номеру 112, чтобы сообщить о коммунальных авариях — 050 и 214-33-36.

Это не первая коммунальная авария в Карасунском округе за последние несколько дней. Как писали Юга.ру, в прошлый раз аварийное отключение произошло 5 ноября. Тогда без света остались жители 12 улиц — около 1,2 тыс. человек.

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