В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Краснодарский край

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  • Вакцинация медицинских работников в Москве © Фото с сайта mos.ru
    Вакцинация медицинских работников в Москве © Фото с сайта mos.ru

11 ноября глава краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации пожилых людей

11 ноября в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о введении в регионе обязательной вакцинации для жителей края старше 60 лет. Согласно тексту постановления главного санитарного врача Краснодарского края, за последние две недели прирост новых пациентов с коронаиврусом составил 16,7%. Наибольшее число случаев инфекции наблюдается у пожилых людей.

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Так, руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина постановила обеспечить обязательную вакцинацию жителей региона старше 60 лет, работников организаций социального обслуживания и МФЦ, людей, которые живут в организациях соцобслуживания и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудистой системы. Руководителям организаций и предприятий, где работают или содержатся такие люди, поручили проконтролировать вакцинацию первым компонентом вакцины до 13 декабря, вторым — до 13 января.

Эти требования не распространяются на граждан, которые имеют противопоказания или медицинский отвод, говорится в тексте постановления.

  • © Фото Оперативного штаба Краснодарского края
    © Фото Оперативного штаба Краснодарского края
  • © Фото Оперативного штаба Краснодарского края
    © Фото Оперативного штаба Краснодарского края

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление об обязательной вакцинации подписала главный санитарный врач Кубани 23 июня. Она поручила вакцинировать не менее 60% от общей численности сотрудников организаций.

Ранее о введении обязательной вакцинации сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

Вакцинация Коронавирус Роспотребнадзор

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В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
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