В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

11 ноября глава краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации пожилых людей

11 ноября в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о введении в регионе обязательной вакцинации для жителей края старше 60 лет. Согласно тексту постановления главного санитарного врача Краснодарского края, за последние две недели прирост новых пациентов с коронаиврусом составил 16,7%. Наибольшее число случаев инфекции наблюдается у пожилых людей.

Так, руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина постановила обеспечить обязательную вакцинацию жителей региона старше 60 лет, работников организаций социального обслуживания и МФЦ, людей, которые живут в организациях соцобслуживания и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудистой системы. Руководителям организаций и предприятий, где работают или содержатся такие люди, поручили проконтролировать вакцинацию первым компонентом вакцины до 13 декабря, вторым — до 13 января.

Эти требования не распространяются на граждан, которые имеют противопоказания или медицинский отвод, говорится в тексте постановления.

© Фото Оперативного штаба Краснодарского края

© Фото Оперативного штаба Краснодарского края