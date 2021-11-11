Около Краснодарского цирка вместо умных остановок появились обычные. Рассказываем, как так вышло

Юга.ру выяснили, что в тендере на закупку умных остановок в Краснодаре никто не захотел участвовать

Как писали Юга.ру, администрация Краснодара намерена потратить более 8 млн рублей на закупку четырех умных остановок. Они должны быть оборудованы видеокамерами, Wi-Fi и гнездами USB для зарядки устройств, модулями расписания движения общественного транспорта и рекламным двусторонним коробом. Тендер на сайте госзакупок был опубликован 30 сентября. Остановки планировали установить взамен снесенных ларьков на перекрестке улиц Октябрьской и Калинина, которые убрали в апреле 2021 года.

11 ноября жители города увидели на этом месте обычные остановки, которые, по их словам, не выглядят умными. При этом такие остановки не смогут защитить от ветра, так как у них всего одна стенка, или дождя. Критику граждан они не выдержали в первый же день своего появления. Такими мыслями пользователи поделились в телеграм-канале «Типичный Краснодар».

Журналист Юга.ру обратился в пресс-службу мэрии Краснодара за разъяснением этой ситуации. Оказалось, что горожане сейчас наблюдают не те самые умные остановки, а временные.

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