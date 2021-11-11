Около Краснодарского цирка вместо умных остановок появились обычные. Рассказываем, как так вышло

Краснодарский край

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  • © Фото: t.me/krd_tipich_ru
    © Фото: t.me/krd_tipich_ru

Юга.ру выяснили, что в тендере на закупку умных остановок в Краснодаре никто не захотел участвовать

Как писали Юга.ру, администрация Краснодара намерена потратить более 8 млн рублей на закупку четырех умных остановок. Они должны быть оборудованы видеокамерами, Wi-Fi и гнездами USB для зарядки устройств, модулями расписания движения общественного транспорта и рекламным двусторонним коробом. Тендер на сайте госзакупок был опубликован 30 сентября.

Остановки планировали установить взамен снесенных ларьков на перекрестке улиц Октябрьской и Калинина, которые убрали в апреле 2021 года.

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11 ноября жители города увидели на этом месте обычные остановки, которые, по их словам, не выглядят умными. При этом такие остановки не смогут защитить от ветра, так как у них всего одна стенка, или дождя. Критику граждан они не выдержали в первый же день своего появления. Такими мыслями пользователи поделились в телеграм-канале «Типичный Краснодар».

Журналист Юга.ру обратился в пресс-службу мэрии Краснодара за разъяснением этой ситуации. Оказалось, что горожане сейчас наблюдают не те самые умные остановки, а временные.

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«Сейчас возле цирка смонтированы временные павильоны, поскольку электронный аукцион на закупку умных остановочных комплексов не состоялся, так как не поступило ни одной заявки для участия», — сообщили Юга.ру в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что в январе конкурсная документация будет повторно опубликована для проведения муниципальных торгов по установке умных павильонов. После выбора подрядчика, временные павильоны заменят на современные остановки с интерактивным табло, картой общественного транспорта города, а также видеокамерами для обеспечения безопасности.

«Все инженерные коммуникации, необходимые для подключения и бесперебойной работы умных павильонов, подведены», — добавили в пресс-службе.

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