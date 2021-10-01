На остановки около краснодарского цирка потратят более 8 млн рублей

Краснодарский край

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В администрации Краснодара на закупку четырех остановок выделили 8 млн рублей

Напомним, ларьки около цирка на пересечении улиц Октябрьской и Калинина снесли в апреле 2021 года. Тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что на их месте установят остановочные павильны.

30 сентября администрация Краснодара объявила тендер на сайте госзакупок. Заявки принимают до 11 октября. Мэрия собирается купить четыре остановки. На это власти готовы потратить почти 8,5 млн рублей. Стоимость каждой составит более 2 млн рублей.

В описании сказано, что остановки должны быть оборудованы двумя видеокамерами, wi-fi и гнездами USB для зарядки устройств. Также павильоны должны быть оснащены модулем расписания транспорта и информационно-рекламным коробом с двухсторонней экспозицией. 

Краснодарский блогер и урбанист Мирослав Валькович предположил, что это будут остановочные павильоны, как в Твери. Вот как они выглядят:

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