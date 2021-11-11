В школе Майкопа несколько детей получили ожоги глаз из-за рециркулятора воздуха

Адыгея

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  • Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура Майкопа начала проверку после того, как несколько школьников получили ожоги глаз во время занятий

10 ноября в инстаграм-аккаунте прокуратуры Адыгеи появилась информация о начале проверки после случая в одной из местных школ. По данным прокуратуры, дети пострадали из-за неправильного использования рециркулятора в классе майкопской школы. В ведомстве не уточняют количество пострадавших и то, в каком учебном заведении это произошло. Говорится лишь о том, что степень повреждения глаз у всех разная.

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Сейчас по этому случаю проводится прокурорская проверка. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку должностным лицам.

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Похожий случай произошел в апреле 2021 года в школе Крымска. Как писали Юга.ру, 13 учеников школы № 24 получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Учителя не выключили ее во время урока. В самой школе отказались комментировать ситуацию, но отметили, что проводят служебное расследование.

Прокуратура Школьники

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В школе Майкопа несколько детей получили ожоги глаз из-за рециркулятора воздуха
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