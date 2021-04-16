В школе Крымска ученики получили ожоги глаз

16 апреля в администрации Крымского района рассказали порталу Юга.ру, что в ученики местной школы № 24 обратились к медикам из-за ожогов

16 апреля ГТРК «Кубань» со ссылкой на СМИ сообщил, что в одной из школ Крымска 13 школьников получили ожоги глаз.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в в администрацию Крымского района. Там рассказали, что инцидент произошел в школе № 24, ее ученики обратились к медикам.

В прокуратуре Краснодарского края порталу Юга.ру уточнили, что дети получили ожоги от того, что во время контрольной работы на уроке преподаватели не выключили кварцевую лампу.

«Сотрудники прокуратуры выехали на место. В данный момент проводится проверка по факту произошедшего», — сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Кубани Антон Лопатин.

В школе № 24 редакции Юга.ру отказались комментировать ситуацию, но отметили, что проводится служебное расследование.