На Кубани закрыли школу после отравления 13 учеников

Краснодарский край

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15 апреля в одной из школ Белоглинского района 13 учеников госпитализировали с отравлением

С острым гастроэнтеритом в больницу поступили 13 учащихся школы № 11 им. Героя Советского Союза А.А. села Белая Глина. На данный момент дети чувствую себя хорошо, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сейчас школа закрыта, пишет ТАСС.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит эпидемиологическое расследование по факту отравления. Чтобы установить причины инфекции, специалисты произвели отбор материала для исследования у заболевших, сотрудников школьной столовой и смывов с объектов внешней среды, сообщили 15 апреля в пресс-службе ведомства.

В этом году на Кубани уже были случаи массового отравления в школах. В конце января 33 школьника в Крымском районе пожаловались на симптомы отравления.

Отравления Школьники

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На Кубани закрыли школу после отравления 13 учеников
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