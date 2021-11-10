В Ейском районе депутаты скрыли доходы и оказались за это уволены

В селе Ясенском из-за сокрытия доходов и имущества уволили трех депутатов

Ейская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что депутаты села Ясенского скрывали своих доходы. Установлено, что шесть чиновников не задекларировали имущество и доходы супругов.

В пресс-службе краевой прокуратуры 10 ноября сообщили, что трех депутатов уволили, еще трем вынесли предупреждения. Кроме того, представление вынесли председателю сельского совета.