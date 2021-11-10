В Ейском районе депутаты скрыли доходы и оказались за это уволены

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В селе Ясенском из-за сокрытия доходов и имущества уволили трех депутатов

Ейская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что депутаты села Ясенского скрывали своих доходы. Установлено, что шесть чиновников не задекларировали имущество и доходы супругов.

В пресс-службе краевой прокуратуры 10 ноября сообщили, что трех депутатов уволили, еще трем вынесли предупреждения. Кроме того, представление вынесли председателю сельского совета.

Как писали Юга.ру, это не первый случай увольнения чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства. В октябре в министерстве спорта Кубани уволили двух заместителей министра. При этом более половины судей Краснодарского краевого суда отказались отчитываться о своих доходах.

Ейский район Коррупция Прокуратура

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В Ейском районе депутаты скрыли доходы и оказались за это уволены
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