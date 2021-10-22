На Кубани уволили двух заместителей министра, которые скрывали свои доходы

В министерстве физической культуры и спорта Кубани уволили двух заместителей министра. Еще 19 чиновников привлекли к ответственности

Всего в региональном министерстве физической культуры и спорта за сокрытие доходов привлекли к ответственности 21 чиновника, сообщили 22 октября в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Установлено, что служащие министерства, в том числе четыре заместителя министра и руководители подведомственных учреждений, скрыли доходы и данные о недвижимости. Они утаили в общей сложности более 1,5 млн рублей .

Так, чиновники не сообщили об одном земельном участке площадью свыше 720 кв. метров, двух жилых помещениях площадью более 140 кв. метров, нежилом помещении площадью 23 кв. метра, а также о наличии у них 200 счетов, открытых в кредитных организациях.