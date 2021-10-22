На Кубани уволили двух заместителей министра, которые скрывали свои доходы

Краснодарский край

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В министерстве физической культуры и спорта Кубани уволили двух заместителей министра. Еще 19 чиновников привлекли к ответственности

Всего в региональном министерстве физической культуры и спорта за сокрытие доходов привлекли к ответственности 21 чиновника, сообщили 22 октября в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Установлено, что служащие министерства, в том числе четыре заместителя министра и руководители подведомственных учреждений, скрыли доходы и данные о недвижимости. Они утаили в общей сложности более 1,5 млн рублей.

Так, чиновники не сообщили об одном земельном участке площадью свыше 720 кв. метров, двух жилых помещениях площадью более 140 кв. метров, нежилом помещении площадью 23 кв. метра, а также о наличии у них 200 счетов, открытых в кредитных организациях.

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После проверки в ведомстве уволили двух заместителей министра, еще 19 человек понесут дисциплинарную ответственность. Какие именно к ним примут меры — не уточняется.

Напомним, в июле выяснилось, что 320 чиновников на Кубани скрывали свои доходы на общую сумму в 33,8 млн рублей. Кроме того, в декларациях отсутствовали 38 жилых и нежилых помещений, 56 земельных участков, 33 транспортных средства, банковские счета и финансовые обязательства на сумму более 41 млн рублей.

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