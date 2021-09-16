В Краснодаре 7 тыс. человек остались без света

16 сентября подачу электроэнергии отключили в центре Краснодара и Прикубанском округе

Днем 16 сентября произошло четыре аварии. Первое сообщение поступило диспетчеру в 11:20. Без света остались 1,1 тыс. человек — это жители улиц Россинского, Братьев Черников, Екатериновской, Атамана Головатого, Переяславской. Под отключение попали 330 частных домов.

В это же время произошло отключение электроэнергии в Центральном округе на улицах Красной, Гаврилова, Коммунаров, в Орловском переулке. Без света остались 2 тыс. человек и два детских сада на улице Красной.

В 11:50 поступило сообщение о следующей аварии в Прикубанском округе. Оно затронуло 1,9 тыс. человек на улицах Большевистской, Российской, Атамана Бабича, Бигдой, Шевкунова, Бульвар Строителей, Ольховой, 1 Мая, Тенистой.

Очередная авария произошла в 12:05. Отключение электроэнергии пришлось на 205 частных домов и 12 многоэтажек на улицах Атамана Головатого, Екатериновской, Братьев Черников, Сергиевской, Чепигинской, Леушковской. Без света остались 2 тыс. краснодарцев.

Аварии произошли из-за повреждений на линии. Всего отключено 50 трансформаторных подстанций.

Сейчас на местах работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов, сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.