На Кубани грибников и туристов просят одеваться ярче, чтобы их не подстрелили в лесу

Краснодарский край

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  • © Фото Matthew Maaskant, unsplash.com
    © Фото Matthew Maaskant, unsplash.com

В минприроды Краснодарского края призвали людей надевать более яркую одежду при посещении лесов. Это нужно для того, чтобы охотники не перепутали их с оленем или волком

В ведомстве опубликовали рекомендацию, которая адресована грибникам и туристам, которые поодиночке или организованными группами посещают леса.

Дело в том, что в регионе сейчас идет сезон охоты на пушного и копытного зверя. По словам сотрудников ведомства, охотничьи угодья обозначены специальными знаками, но это не исключает того, что некоторые люди могут оказаться там случайно. А охотники в свою очередь могут спутать их с дичью.

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«Министерство природных ресурсов Краснодарского края просит грибников и туристов быть максимально осторожными в лесных массивах: не углубляться в чащу, надевать яркую одежду, передвигаться и переговариваться группами, чтобы быть более заметными», — говорится в сообщении ведомства.

Также из-за большого потока отдыхающих на фоне теплой погоды в минприроды края призвали соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры вне оборудованных для этого местах, не бросать непотушенные сигареты и спички в лесу, при разведении огня необходимо иметь емкость с водой, чтобы залить пламя.

Отметим, что в среду, 10 ноября, в Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий: синоптики предупреждают о ливнях и мокром снеге, на дорогах возможна гололедица, а температура опустится до -8 °C. Безопаснее будет остаться дома и посмотреть про грибы или охоту документальные фильмы.

Курорты и туризм Лесное хозяйство отдых Охота

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