На Кубани грибников и туристов просят одеваться ярче, чтобы их не подстрелили в лесу

В минприроды Краснодарского края призвали людей надевать более яркую одежду при посещении лесов. Это нужно для того, чтобы охотники не перепутали их с оленем или волком

Дело в том, что в регионе сейчас идет сезон охоты на пушного и копытного зверя. По словам сотрудников ведомства, охотничьи угодья обозначены специальными знаками, но это не исключает того, что некоторые люди могут оказаться там случайно. А охотники в свою очередь могут спутать их с дичью.

В ведомстве опубликовали рекомендацию, которая адресована грибникам и туристам, которые поодиночке или организованными группами посещают леса.

«Министерство природных ресурсов Краснодарского края просит грибников и туристов быть максимально осторожными в лесных массивах: не углубляться в чащу, надевать яркую одежду, передвигаться и переговариваться группами, чтобы быть более заметными», — говорится в сообщении ведомства.

Также из-за большого потока отдыхающих на фоне теплой погоды в минприроды края призвали соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры вне оборудованных для этого местах, не бросать непотушенные сигареты и спички в лесу, при разведении огня необходимо иметь емкость с водой, чтобы залить пламя.