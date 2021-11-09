На Кубань придут дожди и снег

Во вторник, 9 ноября, синоптики пообещали кубанцам дождливую, но теплую погоду, а в среду и четверг в регионе резко похолодает, дожди усилятся и пойдет снег

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в начале недели погода начала портиться. Кульминация стихии ожидается в среду, 10 ноября.

Затем специалисты Краснодарского ЦГМС опубликовали спецдоклад об ухудшении погодных условий. В нем они рассказали, что с 9 по 10 ноября через Кубань пройдут холодные атмосферные фронтальные разделы с северо-западных районов Европы.

Так, во вторник, 9 ноября, в Краснодаре ожидается переменная облачность и 17-19 °C. Ночью преимущественно без осадков, днем — небольшой дождь. Ветер ночью 4-9 м/с, днем — усилится до 6-11 м/с.

Утром в отдельных районах северной половины края и дневные часы возможен дождь и грозы, а также туман. К вечеру осадки усилятся. Ветер 4-9 м/с, днем порывы достигнут 12-14 м/с, в горах будет 15-20 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °C, в южной половине края потеплеет до 21 °C. В горах будет 12-17 °C.



На Черноморском побережье 16-21 °C, вечером возможен кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Днем ветер усилится до 20-25 м/с.

В среду, 10 ноября, на Кубани прогнозируют дожди, дожди с мокрым снегом, снег, местами — сильные осадки. В юго-восточных, предгорных районах и горах ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Видимость на дорогах ухудшится до 1000-500 м, возможна гололедица.



Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с. На Черноморском побережье ожидаются порывы до 20-25 м/с.

Также в середине рабочей неделе прогнозируется резкое — на 10-12 °C — похолодание. Если 10 ноября минимальная температура воздуха составит +4...-1 °C, то в четверг, 11 ноября, столбики термометров опустятся до -6...-1 °C. В восточной половине края похолодает до -8...-3 °C. Днем в эти дни ожидается плюсовая температура: 1-6 °C.