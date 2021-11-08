В Краснодаре будут судить водителя автобуса, по вине которого произошел взрыв и погиб человек
В краснодарский суд передадут дело водителя автобуса, по вине которого взорвалась горючая смесь и погиб пассажир
Напомним, в июле 2021 года в краснодарской маршрутке № 182а взорвалась горючая смесь. 38-летний Роман Алтухов получил 60% ожогов. Мужчина месяц находился в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии комы. 15 сентября он умер в реанимации, не приходя в сознание. У него осталось трое детей.
Месяц в Следственном комитете не возбуждали уголовное дело. Сначала проверку по факту случившегося проводил участковый, затем материалы передали в СК, а оттуда обратно в полицию. Транспортная компания на связь не выходила. А в полиции водитель автобуса рассказал, что произошло возгорание карбюратора, в результате чего в пассажира отлетела горящая тканевая тряпка и он получил телесные повреждения.
После публикации новости на основании сообщений СМИ и рапорта 9 августа СК возбудил уголовное дело против водителя автобуса по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
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8 ноября подполковник юстиции СУ СКР по Краснодарскому краю Денис Одейчук рассказал Юга.ру, что 58-летний водитель автобуса № 182а предстанет перед судом.
Следствие доказало, что водитель в нарушение требований пожарной безопасности во время нахождения в салоне автобуса пассажиров залил бензин в карбюратор автомобиля. В результате во время движения произошло возгорание.
Обвиняемый вину признал в полном объеме. В ближайшее время дело передадут в суд. Как стало известно Юга.ру, потерпевшей по делу признана сестра погибшего.