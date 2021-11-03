Ну Кубани остановили «Газель», в которой рабочих перевозили на лавочках в грузовом отсеке

Краснодарский край

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В Брюховецком районе на водителей «Газелей» составили административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров

В Брюховецком районе сотрудники ДПС остановили две «Газели», которые перевозили людей с нарушениями, сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

В одной из машин людей перевозили в грузовом отсеке. Вместо сидений там поставили лавочки. На момент остановки «Газели» в ней находились 20 человек. На водителя составили два административных протокола — по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена) и ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей).

У второй «Газели» была аннулирована регистрация. Ее владелец переоборудовал машину без согласования с ГИБДД. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Сотрудники ДПС изъяли у водителя госномера и свидетельство о регистрации автомобиля.

Как писали Юга.ру, из-за нарушений правил перевозки пассажиров в июле в краснодарской маршрутке пострадал человек. Под сиденьем взорвалась канистра с горючей смесью, мужчина получил 60% ожогов тела и впал в кому.

Брюховецкий район ГИБДД

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