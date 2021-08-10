«Водитель ругался, что ему дали этот автобус». В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за пожара в маршрутке, после которого пассажир впал в кому. А мы поговорили с очевидицей
Накануне портал Юга.ру рассказал о пожаре в маршрутном автобусе, где один из пассажиров получил 60% ожогов тела, а дело так и не возбудили. После этого СК возбудил дело, а мы нашли очевидицу
Напомним, 9 июля в краснодарской маршрутке произошел взрыв горючей смеси. 38-летний пассажир Роман Алтухов получил ожоги 4 степени, поражено 60% тела. Он уже месяц находится в коме на аппарате ИВЛ.
Трагедия произошла в маршрутном автобусе № 182а на улице Ореховой. Но маршрут автобуса № 182а — от Центрального колхозного рынка до поселка 2-го отделения СКЗНИИСиВ. То есть по какой-то причине автобус следовал по другому маршруту. Адвокат пострадавшего Андрей Ермаков объяснил Юга.ру, что в тот день автобус № 182а был снят с рейса и подменял рейс № 121а. На обоих маршрутах работает перевозчик ООО «СВП».
Всё это время компания-перевозчик не выходит на связь с полицией, адвокатом и родственниками пострадавшего. Кроме того, не было возбуждено уголовное дело.
После публикации новости с редакцией связалась очевидица трагедии. Она подтвердила, что обычно на этом маршруте ездит другой небольшой автобус. По ее словам, в тот день автобус ехал очень медленно, возможно, из-за поломки.
Предположительно, этот автобус стоял в запасе у компании, и, по разговорам, дольше дня проработать на нем было нельзя.
«В тот момент мимо проезжала машина, которая развозит воду. Водитель автобуса и водитель того автомобиля тушили мужчину, но я точно не могу этого сказать. Кто тушил конкретно — я не видела, потому что отошла из-за страха, что автобус взорвется. Там было много водителей, человек 7–8. Они оттащили мужчину в сторону от того места, где он горел. Водой из этих бутылок тушили и автобус. Всё произошло достаточно быстро. Туда приезжали две машины скорой помощи, на одной забрали пострадавшего», — рассказала пассажирка.
Родственница пострадавшей рассказала с ее слов, что водитель ругался, потому что ему дали этот автобус:
«Помощник водителя по его просьбе стал зачем-то лить из бутылки какую-то жидкость в открытый люк под сиденьем в салоне. Эти бутылки привезли с собой с заправочной станции».
Адвокат пострадавшего Андрей Ермаков сообщил, что после публикации новости, на основании сообщений СМИ и рапорта, 9 августа СК возбудил уголовное дело против водителя автобуса по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Также очевидцев произошедшего начало искать УТ МВД по ЮФО.
10 августа пресс-служба кубанского следкома подтвердила эту информацию. Также ведомство уточнило возраст водителя — ему 58 лет. Однако дату трагедии в пресс-службе указали неверно — 11 июля.
В рамках расследования дадут юридическую оценку действиям должностных лиц организации, допустившей выезд автобуса на маршрут, сообщили в СК.
Отметим, что транспортная компания на связь с редакций так и не вышла. Дозвониться по номерам журналистам снова не удалось.
В 2018 году генеральный директор ООО «СВП» Игорь Каракостанда говорил, что маршрут № 121а убыточен: «Он процентов на 200 убыточен. Мы тратим на технику в два-три раза больше, чем этот маршрут нам приносит, но мы понимаем, что он социально значимый».