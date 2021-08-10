Накануне портал Юга.ру рассказал о пожаре в маршрутном автобусе, где один из пассажиров получил 60% ожогов тела, а дело так и не возбудили. После этого СК возбудил дело, а мы нашли очевидицу

Трагедия произошла в маршрутном автобусе № 182а на улице Ореховой. Но маршрут автобуса № 182а — от Центрального колхозного рынка до поселка 2-го отделения СКЗНИИСиВ. То есть по какой-то причине автобус следовал по другому маршруту. Адвокат пострадавшего Андрей Ермаков объяснил Юга.ру, что в тот день автобус № 182а был снят с рейса и подменял рейс № 121а. На обоих маршрутах работает перевозчик ООО «СВП».

Всё это время компания-перевозчик не выходит на связь с полицией, адвокатом и родственниками пострадавшего. Кроме того, не было возбуждено уголовное дело.

После публикации новости с редакцией связалась очевидица трагедии. Она подтвердила, что обычно на этом маршруте ездит другой небольшой автобус. По ее словам, в тот день автобус ехал очень медленно, возможно, из-за поломки.

Предположительно, этот автобус стоял в запасе у компании, и, по разговорам, дольше дня проработать на нем было нельзя.

«В тот момент мимо проезжала машина, которая развозит воду. Водитель автобуса и водитель того автомобиля тушили мужчину, но я точно не могу этого сказать. Кто тушил конкретно — я не видела, потому что отошла из-за страха, что автобус взорвется. Там было много водителей, человек 7–8. Они оттащили мужчину в сторону от того места, где он горел. Водой из этих бутылок тушили и автобус. Всё произошло достаточно быстро. Туда приезжали две машины скорой помощи, на одной забрали пострадавшего», — рассказала пассажирка.