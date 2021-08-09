В июле в краснодарской маршрутке взорвалась горючая смесь, один из пассажиров получил 60% ожогов. Адвокат пострадавшего рассказал Юга.ру подробности истории и как развивается ситуация

Трагедия произошла в Краснодаре 9 июля возле дома 182 на улице Ореховой (СТ «Лесник»). Как рассказал адвокат потерпевшего, в маршрутном автобусе № 182а произошел взрыв горючей смеси, в результате которого пострадал пассажир — 38-летний Роман Алтухов. Он ехал на переднем сиденье, под которым, предположительно, находилась пластиковая канистра с горючей смесью. Подобная перевозка запрещена по правилам противопожарной безопасности.

Пожар потушили очевидцы. Алтухова доставили в ожоговый центр Краевой клинической больницы № 1 в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшего ожоги 4 степени, поражено 60% тела. Мужчина месяц находится в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии комы. У него осталось трое несовершеннолетних детей.

Адвокат пострадавшего Андрей Ермаков 9 августа рассказал журналисту портала Юга.ру, что, по словам очевидцев, у водителя автобуса в салоне не было средств пожаротушения. Пострадавшего мужчину заливали водой свидетели происшествия. В тот момент мимо проезжал автомобиль, развозивший питьевую воду. Люди срывали крышки с 20-литровых бутылок и пытались потушить мужчину.

Утешительных прогнозов врачи не дают. Останется ли жив мужчина — неизвестно. У него сгорели все слои кожи, произошло обгорание тканей вплоть до костей, обуглены пальцы.

«Вопрос стоит настолько тяжело, что человек, даже если выживет, может оказаться нетрудоспособным инвалидом на всю оставшуюся жизнь», — сказал адвокат.