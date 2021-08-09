В Краснодаре после пожара в маршрутке мужчина уже месяц находится в коме. Перевозчик не выходит на связь, а дело так и не возбудили
В июле в краснодарской маршрутке взорвалась горючая смесь, один из пассажиров получил 60% ожогов. Адвокат пострадавшего рассказал Юга.ру подробности истории и как развивается ситуация
Трагедия произошла в Краснодаре 9 июля возле дома 182 на улице Ореховой (СТ «Лесник»). Как рассказал адвокат потерпевшего, в маршрутном автобусе № 182а произошел взрыв горючей смеси, в результате которого пострадал пассажир — 38-летний Роман Алтухов. Он ехал на переднем сиденье, под которым, предположительно, находилась пластиковая канистра с горючей смесью. Подобная перевозка запрещена по правилам противопожарной безопасности.
Пожар потушили очевидцы. Алтухова доставили в ожоговый центр Краевой клинической больницы № 1 в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшего ожоги 4 степени, поражено 60% тела. Мужчина месяц находится в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии комы. У него осталось трое несовершеннолетних детей.
Адвокат пострадавшего Андрей Ермаков 9 августа рассказал журналисту портала Юга.ру, что, по словам очевидцев, у водителя автобуса в салоне не было средств пожаротушения. Пострадавшего мужчину заливали водой свидетели происшествия. В тот момент мимо проезжал автомобиль, развозивший питьевую воду. Люди срывали крышки с 20-литровых бутылок и пытались потушить мужчину.
Утешительных прогнозов врачи не дают. Останется ли жив мужчина — неизвестно. У него сгорели все слои кожи, произошло обгорание тканей вплоть до костей, обуглены пальцы.
«Вопрос стоит настолько тяжело, что человек, даже если выживет, может оказаться нетрудоспособным инвалидом на всю оставшуюся жизнь», — сказал адвокат.
Материал по факту возгорания в полиции Прикубанского округа зарегистрировали в книге учета сообщений о преступлениях. Проверку проводил участковый, который потом передал материалы в следственный комитет. Оттуда дело передали обратно в полицию с указанием на необходимость устранения нарушений. Уголовное дело не возбудили до сих пор.
Адвокат пострадавшего пояснил, что дело должны были возбудить по факту оказания перевозчиком услуг, не соответствующих требованиям безопасности по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Степень тяжести вреда здоровью в этом случае будет являться другим квалифицирующим составом.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 9 августа порталу Юга.ру сообщили, что по делу проводится проверка. О других подробностях ничего не известно.
Маршрутный автобус № 182а принадлежит ООО «СВП». Транспортная компания на связь не выходит и со своей стороны решить проблему не пытается, отметил адвокат. В полиции водитель автобуса рассказал, что произошло возгорание карбюратора, в результате чего в пассажира отлетела горящая тканевая тряпка, и он получил телесные повреждения.
Участковому не удалось связаться с компанией, рассказал адвокат. Журналист Юга.ру также не смогла выйти с ними на связь — на телефонные звонки в компании не ответили.
Отметим, что маршрут автобуса 182а — от Центрального колхозного рынка до поселка 2-го отделения СКЗНИИСиВ. Каким образом путь следования маршрутки мог пролегать мимо СТ «Лесник» — пока остается неясно.