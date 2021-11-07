С 8 по 11 ноября движение по Крымскому мосту будет ограничено

Краснодарский край

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Противопожарные учения пройдут с понедельника по четверг на Крымском мосту, в связи с чем проезд будут то и дело ограничивать

МВД России опубликовало предупреждение о грядущих противопожарных учениях на Крымском мосту.

«В период с 00:00 8 ноября до 23:59 11 ноября на Крымском мосту <...> возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста», говорится в сообщении. Участников автодорожного просят «учитывать указанную информацию при планировании поездок через Крымский мост, заранее скорректировать время и маршруты следования».

Напомним, что в прошлый раз движение машин по Крымскому мосту перекрывали в феврале — из-за обильного снегопада.

А в сентябре закрыли для автотранспорта проезд по плотине Фёдоровского гидроузла — единственному мосту через Кубань на отрезке от Краснодара до Славянска-на-Кубани.

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