Крымский мост перекрыли из-за снегопада

Краснодарский край, Крым

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19 февраля около Крымского моста выставили посты ГИБДД, которые предупреждают водителей о перекрытии Крымского моста

Об этом рассказал замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Закрытие связано с обильным выпадением осадков и налипанием мокрого снега. Федеральное учреждение УПРДОР «Тамань» приняло решение временно перекрыть мост и заняться очисткой дорожного покрытия.

Расчистка может занять несколько часов, так как в районе моста продолжает идти сильный снег.

«Выставлены посты ГИБДД, которые предупреждают граждан, возвращают обратно хотя бы в город Керчь тех, кто уже в пути, предупреждают, что пока они временно проехать не смогут», — добавил Лукашенко в эфире «Радио Крым».

Водителям, которые собирались пересечь Керченский мост, советуют переждать непогоду в ближайших населенных пунктах либо отложить поездку.

Напомним, 18 февраля в Сочи ограничили движение большегрузов из-за непогоды. 

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