Туман в Краснодаре оказался радиационным

6 ноября синоптики объяснили, откуда взялся радиационный туман, который накрывал Краснодар последние дни

Напомним, из-за природного явления 5 и 6 ноября краснодарский аэропорт работал с ограничениями: там задерживали рейсы, а пяти самолетам пришлось приземляться на запасные аэродромы в других городах. Специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 ноября опубликовали пост в инстаграме, в котором ответили на самые популярные вопросы о плотном тумане, окутавшем город.

Как объяснили синоптики, это — «радиационный туман», разновидность осеннего тумана. К радиации в привычном значении слова явление не имеет отношения, — имеется ввиду солнечная радиация.



«Дело в том, что в ночные часы подстилающая поверхность существенно охлаждается, приземный слой воздуха также охлаждается, происходит приземная инверсия температуры (когда температура у подстилающей поверхности ниже, чем на высоте) — в атмосфере образуется задерживающий слой. В холодном (или охлаждённом) воздухе у поверхности происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом», — пояснили в гидрометцентре.