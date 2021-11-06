Туман в Краснодаре оказался радиационным
6 ноября синоптики объяснили, откуда взялся радиационный туман, который накрывал Краснодар последние дни
Напомним, из-за природного явления 5 и 6 ноября краснодарский аэропорт работал с ограничениями: там задерживали рейсы, а пяти самолетам пришлось приземляться на запасные аэродромы в других городах.
Специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 ноября опубликовали пост в инстаграме, в котором ответили на самые популярные вопросы о плотном тумане, окутавшем город.
Фоторепортаж Юга.ру:
Как объяснили синоптики, это — «радиационный туман», разновидность осеннего тумана. К радиации в привычном значении слова явление не имеет отношения, — имеется ввиду солнечная радиация.
«Дело в том, что в ночные часы подстилающая поверхность существенно охлаждается, приземный слой воздуха также охлаждается, происходит приземная инверсия температуры (когда температура у подстилающей поверхности ниже, чем на высоте) — в атмосфере образуется задерживающий слой. В холодном (или охлаждённом) воздухе у поверхности происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом», — пояснили в гидрометцентре.
Туман в Краснодаре так долго не рассеивался из-за инверсии температуры. Дело в том, что радиационные туманы невысоки по вертикали, — летом из-за быстрого прогрева подстилающей поверхности они рассеиваются в течение пары часов после восхода солнца. В холодное время года прогрев невелик, поэтому туман может сохранятся весь день.
Для ноября плотный радиационный туман считается нормой и может наблюдаться от трех до семи дней, пока не сменится погода. Синоптики заверили горожан, что это атмосферное явление хорошо изучено и беспокоиться не стоит, но водителям нужно быть очень осторожными на дороге.