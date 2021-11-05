В аэропорту Краснодара из-за тумана на прилет задержали семь рейсов

Краснодарский край

Распечатать

Ограничения в связи с погодными явлениями в аэропорту Краснодара ввели вечером 4 ноября. Синоптики обещают, что туман рассеется уже днем 5 ноября

С вечера 4 ноября в Краснодаре установилась туманная погода, которая в том числе внесла коррективы в работу аэропорта города. С 22:34 на территории аэропорта ввели ограничения в связи с изменением видимости из-за тумана. Видимость там не превышала 200 метров, это ниже безопасного порога для приема самолетов.

«В настоящее время на прилет задержано семь рейсов из Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Время вылетов этих рейсов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13:30. Рейс авиакомпании AlMasria из Шарм-эш-Шейха приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. Самолет авиакомпании S7 из Домодедово приземлился в Анапе. Также по метеоусловиям аэропорта Воронежа отменен вылет рейса из Краснодара. При этом выпуск воздушных судов продолжается. В 7:50 вылетел рейс Аэрофлота в Москву», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

По прогнозу, ситуация улучшится к 12:00. Скопление пассажиров в терминале нет, уточнили в пресс-службе.

Читайте также:

В краевом гидрометцентре сообщили, что туманная погода в Краснодаре не задержится. Уже днем 5 ноября туман рассеется. Преимущественно в городе ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 16-18 °C. Осадков не прогнозируется.

Авиация Аэропорты Краснодар Погода

Новости

В аэропорту Краснодара из-за тумана на прилет задержали семь рейсов
Краснодарский активист вышел на пикет против повышения цен
100 жителей Сочи обратились к Путину, чтобы выразить несогласие с антиковидными мерами
В Краснодаре мошенник заработал 40 млн рублей на контрактах с краевой больницей № 2
В Краснодаре разбилась 40-летняя женщина
Бывшие сокамерники Навального рассказали, как над ним издеваются в колонии

Лента новостей

Куда пойти в Краснодаре на длинных выходных?
3 ноября, 15:35
Куда пойти в Краснодаре на длинных выходных?
Альтернативная афиша от Юга.ру
Чем заняться на осенних каникулах с ребенком?
2 ноября, 16:50 Партнерский
Чем заняться на осенних каникулах с ребенком?
Бесконтактные советы жителям Краснодара
На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае
3 ноября, 15:54
На Кубани ужесточили ковидные ограничения: QR-коды будут нужны во всем крае

Реклама на сайте