В аэропорту Краснодара из-за тумана на прилет задержали семь рейсов

Ограничения в связи с погодными явлениями в аэропорту Краснодара ввели вечером 4 ноября. Синоптики обещают, что туман рассеется уже днем 5 ноября

С вечера 4 ноября в Краснодаре установилась туманная погода, которая в том числе внесла коррективы в работу аэропорта города. С 22:34 на территории аэропорта ввели ограничения в связи с изменением видимости из-за тумана. Видимость там не превышала 200 метров, это ниже безопасного порога для приема самолетов.

«В настоящее время на прилет задержано семь рейсов из Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Время вылетов этих рейсов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13:30. Рейс авиакомпании AlMasria из Шарм-эш-Шейха приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. Самолет авиакомпании S7 из Домодедово приземлился в Анапе. Также по метеоусловиям аэропорта Воронежа отменен вылет рейса из Краснодара. При этом выпуск воздушных судов продолжается. В 7:50 вылетел рейс Аэрофлота в Москву», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

По прогнозу, ситуация улучшится к 12:00. Скопление пассажиров в терминале нет, уточнили в пресс-службе.