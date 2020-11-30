Последний день осени в Краснодаре: Сайлент Хилл и котики

Елена Синеок
Туман в парке «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фотограф портала Юга.ру утром 30 ноября прогулялся по «Солнечному острову» и снял парк и его посетителей в тумане.

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Для Кубани туман по утрам — характерное явление для второй половины осени. Однако такая погода сохранится в регионе и в первые дни зимы. 1 и 2 декабря в Краснодарском крае будет облачно и почти без осадков, а по утрам в низинах и у водоемов возможно ухудшение видимости из-за тумана и гололед.

В краснодаре в ближайшие дни ожидается сухая погода, к середине недели небо затянет тучами. В ночные часы температура будет опускаться до 2 °С, днем ожидается до 8 °С. Ветер 3-5 м/с.

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