В Краснодаре мошенник заработал 40 млн рублей на контрактах с краевой больницей № 2
В Краснодаре предприниматель продавал товары краевой больнице по завышенным ценам; общий ущерб составил почти 40 млн рублей
В Краснодарском крае предприниматель поставлял краевой больнице № 2 товары по завышенным ценам в рамках контракта. Общий ущерб для больницы составил около 40 млн рублей. В полиции завели несколько уголовных дел по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). О ситуации рассказали в ТАСС 4 ноября.
В 2019 году индивидуальный предприниматель Артем Багдасарян и больница в результате электронного аукциона заключили контракт на поставку дезинфицирующих средств. Сумма по контракту — 46, 2 млн рублей — сильно отличалась от рыночной стоимости товаров — 28,8 млн рублей. По версии следствия, 17 млн разницы Багдасарян обналичил и потратил сам. Чтобы обосновать свой прайс-лист и победить в конкурсе, он отправил больнице коммерческие предложения с завышенными ценами от других фирм.
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Также в 2018 году Багдасарян заключил договор на поставку товаров между краевой больницей и подконтрольным ему обществом «Виар Мед». Сумма разницы между фактической и завышенной стоимостью составила 13 млн рублей.
ТАСС сообщило, что в конце 2019 года Багдасарян создал преступную группу, куда вошел еще один индивидуальный предприниматель Артур Макинян. В 2020 году по тому же сценарию они выиграли контракт на поставку в больницу реагентов и присвоили себе разницу в 7 млн рублей.
Кроме того, на Багдасаряна завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). По предварительной версии, в одном из случаев предприниматель выводил деньги со счета под видом заработной платы.
Правоохранительные органы выясняют, участвовало ли в мошеннической схеме руководство больницы.