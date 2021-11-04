В Краснодаре предприниматель продавал товары краевой больнице по завышенным ценам; общий ущерб составил почти 40 млн рублей

В Краснодарском крае предприниматель поставлял краевой больнице № 2 товары по завышенным ценам в рамках контракта. Общий ущерб для больницы составил около 40 млн рублей. В полиции завели несколько уголовных дел по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). О ситуации рассказали в ТАСС 4 ноября. В 2019 году индивидуальный предприниматель Артем Багдасарян и больница в результате электронного аукциона заключили контракт на поставку дезинфицирующих средств. Сумма по контракту — 46, 2 млн рублей — сильно отличалась от рыночной стоимости товаров — 28,8 млн рублей. По версии следствия, 17 млн разницы Багдасарян обналичил и потратил сам. Чтобы обосновать свой прайс-лист и победить в конкурсе, он отправил больнице коммерческие предложения с завышенными ценами от других фирм.