Испания выдала России кубанского бизнесмена, которого обвиняют в краже около 400 млн рублей

Из Испании доставили в Краснодар бизнесмена, который находился в международном розыске

Российского бизнесмена Ивана Вандышева обвиняют в краже 385 млн рублей. По данным СКР по Краснодарскому краю, в 2012-2013 годах с компаний Вандышева заключили государственный контракт по строительству очистных сооружений. Деньги, которые перевели на расчетный счет организации, он вывел и использовал в своих целях.

Затем на него завели уголовное дело, но к этому моменту Вандышев уже покинул Россию и его объявили в международный розыск. Заочно суд предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выбрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выдала России бизнесмена Испания. Его этапировали в Краснодар и поместили в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.