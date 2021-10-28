Испания выдала России кубанского бизнесмена, которого обвиняют в краже около 400 млн рублей

Краснодарский край

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Из Испании доставили в Краснодар бизнесмена, который находился в международном розыске

Российского бизнесмена Ивана Вандышева обвиняют в краже 385 млн рублей. По данным СКР по Краснодарскому краю, в 2012-2013 годах с компаний Вандышева заключили государственный контракт по строительству очистных сооружений. Деньги, которые перевели на расчетный счет организации, он вывел и использовал в своих целях.

Затем на него завели уголовное дело, но к этому моменту Вандышев уже покинул Россию и его объявили в международный розыск. Заочно суд предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выбрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Выдала России бизнесмена Испания. Его этапировали в Краснодар и поместили в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре директор частного детского сада заняла у родителей воспитанников крупную сумму денег и скрылась. По подсчетам обмахнутых людей, долг женщины составляет 5 млн 997 тыс. рублей.

Краснодар Мошенничество Следственный комитет

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