Сотрудники медицинской клиники «Каллиста» обманули жителей Кубани на 150 млн рублей

Людям говорили, что у них варикоз, и продавали дорогие лекарства, которые якобы могли им помочь. За два года мошенники обманули свыше 1,6 тыс. кубанцев

По версии следствия, 16 краснодарцев в возрасте от 30 до 45 лет открыли медицинские клиники «Каллиста» в Краснодаре и Сочи. С 2015 по 2017 год они проводили фиктивную диагностику и ставили людям диагноз «варикоз». После этого они предлагали дорогостоящие товары марки «Здоров», не предназначенные для лечения якобы выявленной болезни.

Журналист Юга.ру нашла в интернете отзывы о работе клиники. Люди писали, что им предлагали оформить лечение в кредит или рассрочку. До конца лечение пациенты не прошли — клиника закрылась, деньги никто не вернул. По данным из отзывов, в Краснодаре клиника находилась на улице Гоголя, 68.