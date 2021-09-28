Сотрудники медицинской клиники «Каллиста» обманули жителей Кубани на 150 млн рублей
Людям говорили, что у них варикоз, и продавали дорогие лекарства, которые якобы могли им помочь. За два года мошенники обманули свыше 1,6 тыс. кубанцев
По версии следствия, 16 краснодарцев в возрасте от 30 до 45 лет открыли медицинские клиники «Каллиста» в Краснодаре и Сочи. С 2015 по 2017 год они проводили фиктивную диагностику и ставили людям диагноз «варикоз». После этого они предлагали дорогостоящие товары марки «Здоров», не предназначенные для лечения якобы выявленной болезни.
Журналист Юга.ру нашла в интернете отзывы о работе клиники. Люди писали, что им предлагали оформить лечение в кредит или рассрочку. До конца лечение пациенты не прошли — клиника закрылась, деньги никто не вернул. По данным из отзывов, в Краснодаре клиника находилась на улице Гоголя, 68.
За время работы мошенникам удалось обмануть 1,6 тыс. человек на сумму свыше 150 млн рублей. Часть денег лжемедики легализовали через подконтрольные фирмы, подделав документы.
В отношении организаторов преступного сообщества возбудили уголовное дело по нескольким статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (Совершение финансовых операций в целях придания правомерного вида владению денежными средствами в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление, хранение в целях использования или сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), ч.1-3 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
Чтобы возместить ущерб пострадавшим, имущество обвиняемых арестовали. Дело передали на рассмотрение в Первомайский суд Краснодара, рассказали 27 сентября в пресс-службе краевой прокуратуры.