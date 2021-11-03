На Кубани завели 6 уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации
В полиции Кубани рассказали, сколько зарегистрировали случаев подделки сертификатов о вакцинации и какой новый вид мошенничества появился
С середины 2021 года полиция Кубани зарегистрировала 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации. Из них по шести случаям ведутся уголовные дела.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 2 ноября уточнили, что четыре дела ведут по статье 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), одно — по факту мошенничества, а шестое дело связано с должностным преступлением.
Кроме того, появился новый вид мошенничества — в интернете людям предлагают экспресс ПЦР-тест. Биоматериал забирают вне медицинского учреждения и в течение часа выдают поддельный сертификат.
Напомним, первое уголовное дело за продажу поддельных сертификатов о вакцинации на Кубани завели в июле. Тогда против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта поддельных документов). Ему грозит до двух лет лишения свободы. А в конце октября уголовные дела завели на врача и медсестру из Туапсинского района.