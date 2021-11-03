На Кубани завели 6 уголовных дел из-за поддельных сертификатов о вакцинации

В полиции Кубани рассказали, сколько зарегистрировали случаев подделки сертификатов о вакцинации и какой новый вид мошенничества появился

С середины 2021 года полиция Кубани зарегистрировала 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации. Из них по шести случаям ведутся уголовные дела.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 2 ноября уточнили, что четыре дела ведут по статье 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), одно — по факту мошенничества, а шестое дело связано с должностным преступлением.

Кроме того, появился новый вид мошенничества — в интернете людям предлагают экспресс ПЦР-тест. Биоматериал забирают вне медицинского учреждения и в течение часа выдают поддельный сертификат.