В Краснодаре задержали мужчину, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации

Краснодарский край

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В МВД Кубани 28 июля сообщили о первом уголовном деле за продажу поддельных справок о вакцинации

37-летний приезжий из Нижегородской области продавал в Краснодаре поддельные медицинские справки, медкарты, выписки, заключения врачей и сертификаты о вакцинации от коронавируса. 

За документ он просил от 500 до 1000 рублей, а клиентов находил через интернет. За два месяца мужчина успел продать несколько десятков фиктивных справок.

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Нижегородца задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Краснодару. В его квартире обнаружили более 1650 поддельных справок и ноутбук с электронными образцами документов. Экспертиза показала, что бланки и штампы поддельные.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта поддельных документов). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили 28 июля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вакцинация Краснодар Полиция

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