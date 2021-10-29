На Кубани возбудили уголовные дела на врача и медсестру за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

29 октября в администрации Краснодарского края рассказали о возбуждении уголовных дел по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса

Вице-губернатор края Анна Минькова рассказала, что Кубань оказалась в числе регионов с высокими показателями выдачи сертификатов о двухкомпонентной вакцине в один день. Это могло быть как неправильное внесение данных в регистр, так и признак того, что это произошло нелегально.

29 октября на заседании оперштаба Краснодарского края обсудили ужесточение наказания за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«В регионе более 30 тысяч человек получили вакцину в один день. Каждый случай будет разбираться. Эту информацию федеральный минздрав доведет до органов внутренних дел», — рассказала Минькова.

Так, уже возбудили уголовные дела на врача и медсестру в Туапсинском районе.

«Эпидситуация очень сложная. Медучреждения испытывают серьезную нагрузку, мы разворачиваем дополнительные койки, занимаемся обеспечением кислородом госпиталей. Многие вопросы решаются «с колес». И во всей этой ситуации находятся люди, которые покупают поддельные сертификаты, подвергая опасности себя и окружающих. Необходимо ужесточать ответственность за подобное безрассудство», — отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напоминили, что подделка и продажа сертификата о вакцинации проходят по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и наказываются лишением свободы до двух лет. За покупку и хранение документа — до года.

Если же обладатель такой справки окажется зараженным, его ждет еще и наказание по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) в виде крупного штрафа или исправительных работ. В случае смерти заразившегося, владелец поддельного сертификата может получить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани треть работников столкнулась с угрозой увольнения из-за отказа вакцинироваться.