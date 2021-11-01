Полиция начала проверку после того, как морг в Тимашевске отказался принять тело умершей женщины

В воскресенье 31 октября в Тимашевске двое мужчин принесли на носилках тело умершей женщины к зданию администрации и заявили, что морг требовал 7 тыс. рублей с родственников покойной, чтобы принять труп. По данным пабликов, один из мужчин, — племянник умершей, который является владельцем ритуального агентства. Конфликт удалось уладить, и морг принял тело.

Глава района Андрей Палий назвал ситуацию недопустимой. В понедельник в 15:00 в администрации проведут совещание, посвященное работе морга: люди жалуются, что им навязывают дополнительные ритуальные услуги, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края Юга.ру рассказали, что после случившегося полиция начала проверку. В свою очередь сотрудники прокуратуры опросили начальника бюро СМЭ, где находится морг. В ведомстве добавили, что умершая пенсионерка жила в Калининском районе, но морга там нет, поэтому её тело привезли в Тимашевск. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что материал зарегистрировали в ОМВД Тимашевска. По результатам проверки в полиции примут законное процессуальное решение.