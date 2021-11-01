Ситуацией в Тимашевске, где из-за проблем с моргом привезли труп в администрацию, заинтересовались полиция и прокуратура
Полиция начала проверку после того, как морг в Тимашевске отказался принять тело умершей женщины
В воскресенье 31 октября в Тимашевске двое мужчин принесли на носилках тело умершей женщины к зданию администрации и заявили, что морг требовал 7 тыс. рублей с родственников покойной, чтобы принять труп. По данным пабликов, один из мужчин, — племянник умершей, который является владельцем ритуального агентства. Конфликт удалось уладить, и морг принял тело.
Глава района Андрей Палий назвал ситуацию недопустимой. В понедельник в 15:00 в администрации проведут совещание, посвященное работе морга: люди жалуются, что им навязывают дополнительные ритуальные услуги, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края Юга.ру рассказали, что после случившегося полиция начала проверку. В свою очередь сотрудники прокуратуры опросили начальника бюро СМЭ, где находится морг. В ведомстве добавили, что умершая пенсионерка жила в Калининском районе, но морга там нет, поэтому её тело привезли в Тимашевск.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что материал зарегистрировали в ОМВД Тимашевска. По результатам проверки в полиции примут законное процессуальное решение.
Согласно закону № 666 «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», лицу, взявшему на себя обязанность по погребению усопшего, должны быть на безвозмездной основе оказаны следующие услуги:
— оформление документов,
— предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения,
— перевозка тела на кладбище [о транспортировке тела в морг в законе не говорится, — Юга.ру],
— погребение,
— предоставление и установка похоронного регистрационного знака с надписью.
Как объяснял Юга.ру депутат Тимашевского района Виталий Лебедев, похожая ситуация уже была в муниципалитете три года назад. Тогда жители заявили о систематических нарушениях и одного из работников морга судили.