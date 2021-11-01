Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом и поручил продолжить с ним бороться. Один регион уже продлил нерабочую неделю

1 ноября президент России Владимир Путин дал оценку ситуации с COVID-19 в стране, а Новгородская область первой продлила нерабочую неделю

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, эта мера должна помочь справиться с распространением коронавируса.

После этого в регионах ужесточили ковидные ограничения. Так, на Кубани на время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры. В кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

1 ноября на совещании по оборонной тематике Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране очень сложная.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших [за сутки]. Такого никогда не было», — отметил Путин.

Глава страны сказал, что сейчас крайне важно продолжить работу по борьбе с коронавирусом. Путин поручил Минобороны не прекращать поддержку гражданской медицины и отметил, что может понадобиться помощь военного строительного комплекса для возведения ковидных госпиталей.

В этот же день власти Новгородской области решили продлить режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до 12 ноября. В пресс-службе администрации региона сообщили, что в новую нерабочую неделю ужесточат требования к работе тех организаций, которые игнорируют ограничения.

Юга.ру писали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал интервью, где рассказал, зачем на Кубани ввели новые ограничения, и каким туристам в крае не рады.