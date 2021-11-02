Спустя месяц после начала отопительного сезона в шести многоэтажках Краснодара по-прежнему нет тепла

Напомним, 4 октября исполнявший на тот момент обязанности мэра города Евгений Наумов поручил ускорить начало отопительного сезона. С 5 октября началось подключение потребителей по заявочному принципу. Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый в тот же день сообщил, что все теплоснабжающие объекты города готовы к началу сезона. 18–19 октября тепло планировали дать дать во все дома и учреждения города .



1 ноября, спустя почти месяц после начала отопительного сезона, жители дома на улице Альпийской, 3 рассказали Юга.ру, что в их квартиры тепло так и не дали. Аналогичная проблема у жильцов пяти многоэтажек на улице Измаильской. Все они обслуживаются одной котельной. Однако ни управляющая компания, ни судебные приставы, ни чиновники не могут повлиять на котельную.

«4 октября наша управляющая компания «Надежная» написала заявление на подачу тепла в шесть многоквартирных домов на улицах Измаильская и Альпийской. 5 октября отопление так и не включили. 25 октября мы начали писать о проблеме в социальных сетях и СМИ, после чего тепло в котельной нам обещали дать 27 октября . Однако и тогда его не дали. В котельной нам сказали, что при подаче отопления в конце месяца с нас все равно возьмут плату как за целый месяц. Тогда в присутствии сотрудников прокуратуры, судебных приставов, администрации города и управляющей компании было принято решение о включении отопления с 1 ноября», — рассказал житель дома на улице Альпийской Андрей.

По словам мужчины, к 2 ноября отопление так и не дали . Кроме того, у жильцов на руках есть решение Арбитражного суда Краснодарского края, которое обязывает котельную подать тепло в дома на Измаильской и Альпийской.

По словам старшей по дому на улице Альпийской, сейчас тепла нет в шести домах. На улице Измаильской это многоквартирные дома № 4, 8, 10, 13 и 19, на улице Альпийской — № 3. Все они были узаконены через суд в 2014 году. Отопление в котельной, по словам старшей по дому, отказываются давать, пока жильцы домов не сменят УК.

«Мы пока не понимаем, как мы должны выполнить это условие, ведь процедура смены УК занимает три месяца — это отопительный сезон почти весь. Еще, по документам, котельная должна обслуживать шесть домов, а по факту она обслуживает десять», — рассказала Юга.ру старшая по дому.

Юга.ру запросили комментарий у пресс-службы администрации Краснодара. К моменту публикации новости официального ответа редакция не получила. Дозвониться в управляющую компанию «Надежная», как и в саму котельную, журналисту не удалось. Там никто не взял трубку.