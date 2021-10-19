В Краснодаре до 20 октября всем дадут отопление

Краснодарский край

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18 и 19 октября планируют подать тепло во все оставшиеся дома и учреждения Краснодара

Напомним, с 5 октября в Краснодаре начали включать отопление по заявкам.

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17 октября исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов поручил, чтобы до 20 октября включили все котельные и отопительные пункты. В городе уже работают 200 из 236 котельных, а тепло по заявкам подали в 300 социальных учреждений из 378 и в 2 тыс. 179 многоквартирных домов из 4 тыс. 403.

«Сегодня-завтра должен быть завершен процесс запуска всех городских систем теплоснабжения. Чтобы избежать аварийных ситуаций — свищей или порывов, необходимо проверить котельные и выполнить работы, где это необходимо, уже сейчас — пока позволяют погодные условия. Как только наступит похолодание — отопление должно быть подано повсеместно», — сказал Наумов.

В течение 18 и 19 октября планируют подать тепло во все оставшиеся дома и учреждения.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон по заявкам начался в Краснодаре 16 октября. Все остальные котельные включились в работу только 9 ноября.

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