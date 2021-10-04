В Краснодаре включат отопление. Но не всем

Краснодарский край

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С 5 октября в домах Краснодара начнут включать отопление

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сначала отопление включат по заявкам в жилых домах и социальных учреждениях. В дома тех, кто не подал заявки, тепло начнет поступать после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 °С.

4 октября на главной городской планерке исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов поставил задачу ускорить начало отопительного сезона. Тем, кто подал заявки, отопление начнут включать с 5 октября.

«В городе уже установилась холодная сырая погода, поэтому нужно, не откладывая, запускать отопительный сезон. Особенно это касается объектов здравоохранения, образования — здесь уже просто необходимо включать отопление», — сказал Евгений Наумов.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сообщил, что постановление о начале отопительного сезона уже составлено, оно проходит проверку в правовом департаменте. Все теплоснабжающие объекты города готовы к началу сезона.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон по заявкам начался в Краснодаре 16 октября. Все остальные котельные включились в работу только 9 ноября.

Краснодар Отопительный сезон

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