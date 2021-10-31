В Ростовской области полностью запретили работу общепита на неделю

С 1 по 7 ноября в Ростовской области не будут работать бары, кафе, рестораны и столовые

Как писали Юга.ру, сначала президент России Владимир Путин согласился установить в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавируса, а затем — поручил ужесточить ограничения. Стоит отметить, что руководство каждого субъекта выполняет по-своему наказы президента, поэтому антиковидные правила в регионах отличаются. Так, например, в Ростовской области новые ограничительные меры ввели с 28 октября, фактически приравняв нерабочий период к локдауну. До 7 ноября там запрещена работа непродовольственных магазинов (кроме тех, кто торгует товарами первой необходимости), закрыты СПА, бани и сауны, фитнес-клубы, кинотеатры, выставки, а в парикмахерских можно только стричь волосы. Полный список новых ограничений доступен здесь.