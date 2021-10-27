В Ростовской области закроют спортзалы и непродовольственные магазины. Рассказываем о новых ограничениях

С 28 октября в Ростовской области будут действовать новые ограничительные меры из-за коронавируса

В пресс-службе правительства Ростовской области сообщили, что с 28 октября на территории региона начнут действовать новые ограничительные меры. Они продлятся до 7 ноября.

На этот период приостановят работу всех непродовольственных магазинов, кроме тех, кто торгует товарами первой необходимости. В этот список также включили аптеки и объекты сотовой связи.

Также полностью закроют СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, букмекерские конторы и тотализаторы, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, спортзалы, плавательные бассейны, аквапарки, ледовые катки, боулинги, аттракционы, цирки, кинотеатры и кинозалы, дома культуры, выставки и другие культурно-развлекательные объекты — за исключением театров и музеев. Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос.