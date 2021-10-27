В Ростовской области закроют спортзалы и непродовольственные магазины. Рассказываем о новых ограничениях
С 28 октября в Ростовской области будут действовать новые ограничительные меры из-за коронавируса
В пресс-службе правительства Ростовской области сообщили, что с 28 октября на территории региона начнут действовать новые ограничительные меры. Они продлятся до 7 ноября.
На этот период приостановят работу всех непродовольственных магазинов, кроме тех, кто торгует товарами первой необходимости. В этот список также включили аптеки и объекты сотовой связи.
Также полностью закроют СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, букмекерские конторы и тотализаторы, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, спортзалы, плавательные бассейны, аквапарки, ледовые катки, боулинги, аттракционы, цирки, кинотеатры и кинозалы, дома культуры, выставки и другие культурно-развлекательные объекты — за исключением театров и музеев. Парикмахерские смогут оказывать только услуги стрижки волос.
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В это время не будут работать школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания. Закроются детские кружки и секции. Стоматологии и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь
С 21:00 до 6:00 общепит не будет принимать посетителей. Еду будут готовить только на вынос и продолжит работать доставка.
Меры самоизоляции теперь распространяются на людей от 60 лет. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционную работу — за исключением тех, кто привит от коронавируса либо переболел и имеет справку об антителах.
В ЗАГСах в это период могут находиться не более восьми человек. До 500 человек сократили допустимое число зрителей на матчах профессиональных спортивных команд.