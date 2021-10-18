Шеф-повар из Краснодара стал лучшим в России в конкурсе Wheretoeat South 2021

Звание лучшего ресторана получило ростовское заведение «LEO Wine & Kithen», второе месте занял краснодарский ресторан «Угли-Угли», а третьим стал сочинский «Red Fox» на Розе Хутор. Также в список вошли краснодарская «Очередь» и заведения в Сочи «Плакучая ива», «Mamai-Calé», «Баран-Рапан» и «Брунелло».

В Сочи наградили победителей Национальной ресторанной премии России Wheretoeat South 2021. По её итогам выбрали 10 лучших ресторанов, лучшего шеф-повара, официанта и сомелье.

Лучшим сомелье признали Марию Сюкрину из сочинского ресторана «Баран-Рапан». Лучшей официанткой стала Полина Миненко из краснодарской «Птички-Невелички». А лучшим шеф-поваром в третий раз назвали Андрея Матюху, владельца ресторанов «Thе Печь», «Угли-Угли» и «Очередь».

Матюха рассказал Юга.ру, что он работает на кухне с 2010 года:

«Как мне удалось добиться такого результата? Очень много работы. Я принимаю участие в гастрономической жизни страны и за рубежом. Я работаю не только в своих ресторанах, но и на международной арене в качестве президента высокой кухни Bocuse d’Or. Стараюсь популяризировать продукты Кубани, насколько это возможно».