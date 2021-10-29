В центре Краснодара закроют движение из-за Праздника урожая

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара 30 октября временно закроют дороги для автомобилистов

В Краснодаре 30 октября из-за проведения традиционного Праздника урожая с 7:00 до 16:00 закроют для движения автомобилей улицу Пушкина от Рашпилевской до Красной и улицу Рашпилевскую от Советской до Пушкина.

Освобождать эти улицы от транспорта начнут с 22:00 29 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Стоянка для участников праздника будет по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и по улице Рашпилевской от Советской до Пушкина. Автомобиль там можно будет оставить с 7:00 до 16:00 30 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Дороги Краснодар Праздники

Новости

На Кубани ликвидируют мусорные полигоны в Белореченске и Геленджике
В центре Краснодара закроют движение из-за Праздника урожая
Последние выходные октября на Кубани будут ветреные
«Он был, есть и будет». Гандбольный клуб Кубани «СКИФ» не собирается закрываться
Испания выдала России кубанского бизнесмена, которого обвиняют в краже около 400 млн рублей
В Крымском районе подростки издевались над второклассником. Делом занялась прокуратура

Лента новостей

Урожай на подоконнике
Вчера, 09:00
Урожай на подоконнике
Что можно вырастить у себя в квартире?
Боль, тревожность, выпадение волос после коронавируса
Вчера, 09:05 Партнерский
Боль, тревожность, выпадение волос после коронавируса
Как может помочь программа «Реабилитация после COVID-19»
Как это работает: репортаж из медицинской лаборатории, где делают около 2 тысяч ПЦР‑тестов ежедневно
27 октября, 18:20 Партнерский
Как это работает: репортаж из медицинской лаборатории, где делают около 2 тысяч ПЦР‑тестов ежедневно

Реклама на сайте