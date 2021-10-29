В центре Краснодара закроют движение из-за Праздника урожая
В центре Краснодара 30 октября временно закроют дороги для автомобилистов
В Краснодаре 30 октября из-за проведения традиционного Праздника урожая с 7:00 до 16:00 закроют для движения автомобилей улицу Пушкина от Рашпилевской до Красной и улицу Рашпилевскую от Советской до Пушкина.
Освобождать эти улицы от транспорта начнут с 22:00 29 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Стоянка для участников праздника будет по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и по улице Рашпилевской от Советской до Пушкина. Автомобиль там можно будет оставить с 7:00 до 16:00 30 октября, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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