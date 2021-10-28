«Он был, есть и будет». Гандбольный клуб Кубани «СКИФ» не собирается закрываться

Чтобы решить проблему, соответствующее письмо направили в администрацию Кубани. В минспорта ответили , что не могут решить вопрос финансирования.

Проблему решили и до конца 2020 года клуб продолжили финансировать инвесторы. В 2021 году команда снова столкнулась с денежными трудностями. В октябре спортсмены отказались от двухразовых тренировок из-за систематических задержек зарплат. Руководство клуба заявило, что основной спонсор выходит на связь эпизодически и положение «СКИФА» очень напряженное.

Напомним, гандбольный клуб Кубани «СКИФ» начал испытывать финансовые проблемы осенью 2020 года. Тогда он оказался на грани закрытия.

28 октября о ситуации в клубе Юга.ру рассказал председатель общего собрания учредителей «СКИФА» Александр Семенко:

«Все стабильно, долгов по зарплатам нет, спортсменам и другим сотрудникам все выплатили. Клуб готовится к играм в Астрахани».

По его словам, основными спонсорами команды являются топливно-энергетические компании. Задержка зарплат в сентябре связана с началом отопительного сезона. Для компаний это сложный период и произошла задержка с перечислением средств. Закрытие клуба не обсуждалось.

«Мы не отказываемся от своих обязательств. Клуб был, есть и будет. Мы его сохраним и будем развивать», — сказал Семенко.

На вопрос о задолженностях клуба перед другими организациями инвестор ответил, что это никак не относится к спорту и не влияет на качество игры.