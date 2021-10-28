На Кубани запретили продавать зажигалки детям
В ЗСК запретили продавать зажигалки несовершеннолетним, чтобы защитить их от токсикомании
Депутаты Заксобрания Краснодарского края запретили продажу зажигалок детям, чтобы защитить их от токсикомании. Соответствующий закон приняли 28 октября на заседании кубанского парламента.
Предложение ограничить продажу зажигалок как потенциально опасных товаров внес губернатор края Вениамин Кондратьев. В июле законопроект приняли в первом чтении.
В ЗСК подчеркнули, что принять документ необходимо: сотрудники органов правопорядка все чаще фиксируют у подростков проявления опасной формы токсикомании, «сниффинга».
Под запрет попали все товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Теперь продавцы обязаны требовать паспорт у покупателей таких товаров, если сомневаются в их совершеннолетии. За нарушение нормы предусмотрены штрафы:
- 5 тыс. рублей для граждан;
- 9-15 тыс. рублей для должностных лиц;
- 20-50 тыс. рублей для юрлиц.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что защита детства всегда остается приоритетом для всех уровней власти.
«Сейчас мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия — токсикомании. Но понимаем, что одни запреты ситуацию не изменят. Гораздо важнее сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов», — прокомментировал Бурлачко.
Он также добавил, что добиться цели можно лишь в сотрудничестве родителей, школы, органов власти и общественных организаций.