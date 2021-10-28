На Кубани запретили продавать зажигалки детям

В ЗСК запретили продавать зажигалки несовершеннолетним, чтобы защитить их от токсикомании

Предложение ограничить продажу зажигалок как потенциально опасных товаров внес губернатор края Вениамин Кондратьев. В июле законопроект приняли в первом чтении.

Депутаты Заксобрания Краснодарского края запретили продажу зажигалок детям, чтобы защитить их от токсикомании. Соответствующий закон приняли 28 октября на заседании кубанского парламента.

В ЗСК подчеркнули, что принять документ необходимо: сотрудники органов правопорядка все чаще фиксируют у подростков проявления опасной формы токсикомании, «сниффинга».

Под запрет попали все товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Теперь продавцы обязаны требовать паспорт у покупателей таких товаров, если сомневаются в их совершеннолетии. За нарушение нормы предусмотрены штрафы:

5 тыс. рублей для граждан;

9-15 тыс. рублей для должностных лиц;

20-50 тыс. рублей для юрлиц.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что защита детства всегда остается приоритетом для всех уровней власти.