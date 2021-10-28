Здоровье, дети, соцпрограммы: в ЗСК обсудили, куда потратить бюджет

Доходы в бюджет Краснодарского края выросли на 12 млрд рублей за год, их потратят на социальные программы

28 октября депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили изменения в закон о краевом бюджете. Законопроект предусматривает увеличение доходной и расходной частей на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Его приняли сразу в двух чтениях. К концу года доходы краевой казны вырастут более чем на 12 млрд рублей по сравнению с 2020-м, расходы — на 7,4 млрд рублей. Такой рост связан с увеличением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета.

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что эти изменения позволят расширить действие отдельных госпрограмм. «Заметно увеличили программу «Развитие здравоохранения». На мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка граждан» добавится почти 2 млрд рублей. Дополнительно по 1 млрд вложат в развитие сети автомобильных дорог и поддержку промышленности. Муниципалитетам края выделят 1 млрд 250 млн рублей, чтобы сбалансировать местные бюджеты, — эти средства направят на решение социально значимых вопросов», — объяснил Бурлачко. По словам председателя парламента, с поддержкой федерального центра получается реализовывать важные соцпрограммы и оказывать помощь в тех случаях, когда обойтись собственными силами было бы сложно. «Именно из этих средств начислят выплаты на детей от 3 до 7 лет. Все мы знаем, как действенна эта мера поддержки, как ее ждут кубанские семьи. На ее реализацию поступит около 3,4 млрд рублей», — уточнил Бурлачко.

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