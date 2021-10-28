Здоровье, дети, соцпрограммы: в ЗСК обсудили, куда потратить бюджет
Доходы в бюджет Краснодарского края выросли на 12 млрд рублей за год, их потратят на социальные программы
28 октября депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили изменения в закон о краевом бюджете. Законопроект предусматривает увеличение доходной и расходной частей на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Его приняли сразу в двух чтениях.
К концу года доходы краевой казны вырастут более чем на 12 млрд рублей по сравнению с 2020-м, расходы — на 7,4 млрд рублей. Такой рост связан с увеличением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что эти изменения позволят расширить действие отдельных госпрограмм.
«Заметно увеличили программу «Развитие здравоохранения». На мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка граждан» добавится почти 2 млрд рублей. Дополнительно по 1 млрд вложат в развитие сети автомобильных дорог и поддержку промышленности. Муниципалитетам края выделят 1 млрд 250 млн рублей, чтобы сбалансировать местные бюджеты, — эти средства направят на решение социально значимых вопросов», — объяснил Бурлачко.
По словам председателя парламента, с поддержкой федерального центра получается реализовывать важные соцпрограммы и оказывать помощь в тех случаях, когда обойтись собственными силами было бы сложно.
«Именно из этих средств начислят выплаты на детей от 3 до 7 лет. Все мы знаем, как действенна эта мера поддержки, как ее ждут кубанские семьи. На ее реализацию поступит около 3,4 млрд рублей», — уточнил Бурлачко.
Доходы регионального бюджета увеличиваются не только за счет федеральной помощи, но и благодаря увеличению налоговых поступлений. Так, более чем на 5 млрд рублей вырос доход от налога на прибыль организаций. На 2 млрд — от поступлений по упрощенной системе налогообложения.
«Это бесспорно свидетельствует, что предприятия реального сектора экономики края находятся в фазе устойчивого роста. Наша задача на перспективу — обеспечить им все условия для дальнейшего развития», — заключил Бурлачко.