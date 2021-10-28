1 млрд дополнительно выделят на здравоохранение в Краснодарском крае

В ЗСК утвердили дополнительные расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения»

28 октября на заседании Заксобрания Краснодарского края приняли решение выделить дополнительно 1 млрд на реализацию программы «Развитие здравоохранения». Так, общий объем финансирования за 2021 год составит более 67 млрд. рублей.

Дополнительные средства вложат в продолжение строительства нового корпуса детской краевой больницы, в оборудование женских консультаций, роддомов и других организаций медпомощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям. Часть денег направят на покупку лекарств для льготных категорий граждан.