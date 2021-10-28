1 млрд дополнительно выделят на здравоохранение в Краснодарском крае
В ЗСК утвердили дополнительные расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения»
28 октября на заседании Заксобрания Краснодарского края приняли решение выделить дополнительно 1 млрд на реализацию программы «Развитие здравоохранения». Так, общий объем финансирования за 2021 год составит более 67 млрд. рублей.
Дополнительные средства вложат в продолжение строительства нового корпуса детской краевой больницы, в оборудование женских консультаций, роддомов и других организаций медпомощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям. Часть денег направят на покупку лекарств для льготных категорий граждан.
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«Из-за коронавируса к работе отрасли здравоохранения приковано общественное внимание. Органы власти края делают все, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. Сейчас подпитку получат самые востребованные направления — первичная медико-санитарная помощь, защита материнства и детства, льготное лекарственное обеспечение», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Напомним, на том же заседании обсудили изменения в краевой бюджет — депутаты решили увеличить расходы на здравоохранение, поддержку семей с детьми и другие соцпрограммы.