На Кубани обновят закон о квотах для людей с инвалидностью

На пленарном заседании ЗСК обсудили два законопроекта по совершенствованию социальной поддержки людей с инвалидностью в регионе.

Депутаты приняли в первом чтении изменения в статью 6 закона «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае». Теперь работодатели, которые не могут создать или выделить рабочие места для людей с инвалидностью, имеют право заключать соглашения о трудоустройстве с другими организациями в счет квоты. В том числе с общественными организациями людей с инвалидностью и созданными ими предприятиями.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, квотирование рабочих мест — эффективная, зарекомендовавшая себя мера поддержки, благодаря которой тысячи людей получили возможность работать, увеличили семейный бюджет и ощутили свою востребованность. Но не все работодатели, получившие квоты на занятость, могут выполнить свои обязательства и оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью. Поэтому более 2 тыс. желающих все еще состоят на учете в центрах занятости: работы для них не нашлось.