На Кубани обновят закон о квотах для людей с инвалидностью
29 сентября в Заксобрании Краснодарского края рассмотрели меры поддержки людей с инвалидностью
На пленарном заседании ЗСК обсудили два законопроекта по совершенствованию социальной поддержки людей с инвалидностью в регионе.
Депутаты приняли в первом чтении изменения в статью 6 закона «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае». Теперь работодатели, которые не могут создать или выделить рабочие места для людей с инвалидностью, имеют право заключать соглашения о трудоустройстве с другими организациями в счет квоты. В том числе с общественными организациями людей с инвалидностью и созданными ими предприятиями.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, квотирование рабочих мест — эффективная, зарекомендовавшая себя мера поддержки, благодаря которой тысячи людей получили возможность работать, увеличили семейный бюджет и ощутили свою востребованность. Но не все работодатели, получившие квоты на занятость, могут выполнить свои обязательства и оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью. Поэтому более 2 тыс. желающих все еще состоят на учете в центрах занятости: работы для них не нашлось.
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«Законопроект предлагает компромисс, учитывающий интересы всех сторон. Если по каким-то причинам невозможно создать для инвалидов рабочие места, работодатель получает право создать их на базе других организаций. Главное, чтобы эти люди были трудоустроены на приемлемых условиях труда и заработной платы», — объяснил Юрий Бурлачко.
Также депутаты ЗСК приняли изменения в статью 6 закона «О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края», чтобы людям с инвалидностью старше 18 лет бесплатно предоставляли услуги социальной реабилитации в полустационарных условиях.