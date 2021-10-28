В детские сады Армавира можно будет попасть только с QR-кодом

Краснодарский край

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27 октября в администрации Армавира объявили о новых ковидных ограничениях

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. По мнению властей, это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране.

После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ужесточил коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Жители Кубани смогут попасть на массовые мероприятия только по QR-коду, а детские и культурные события отменили. Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября никаких мероприятий вообще не будет. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе в рестораны будут пускать только посетителей с QR-кодами.

На время нерабочей недели в Краснодаре закроют театры и музеи, а кубанские кинотеатры отменили сеансы на этот период.

27 октября в Армавире объявили об ужесточении ковидных ограничений в связи с нестабильной обстановкой по заболеваемости в городе. Санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла решение ввести QR-коды, подтверждающих вакцинацию, для посещения детских садов и других муниципальных учреждений.

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В пресс-службе администрации Армавира уточнили Юга.ру, что под другими учреждениями имеются в виду школы. Также неизвестно, как долго продлятся эти ограничения.

Отметим, ранее оперштаб Адыгеи сообщил, что с 8 ноября в детских садах и школах сформируют специальные группы для детей, чьи родители и члены семьи привились от коронавируса. Такое решение вызвало бурную реакцию в социальных сетях и представитель пресс-службы администрации Майкопского района пояснил, что это объявление было преждевременным. 

Армавир Вакцинация Детские сады Коронавирус

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