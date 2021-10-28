Власти Кубани планируют потратить около 57 млрд рублей на развитие трамвайной сети в Краснодаре

28 октября в администрации Краснодарского края обсудили развитие трамвайной сети Краснодара и рассказали, где в городе появятся новые линии

28 октября первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась встретился с исполняющим обязаности главы Краснодара Андреем Алексеенко, где обсудили развитие Краснодара. В том числе, затронули тему трамвайных сетей города.

Галась отметил, что для развития Краснодарской агломерации очень важен трамвайный проект «Магистраль». Он предполагает строительство более 70 км новых линий в различных направлениях города.

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, где планируют построить новые линии:

по улице Мачуги — от Трамвайной по Автолюбителей, Невкипелого до Снесарева (микрорайон Гидростроителей);

по улице Красных Зорь — от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков до Домбайской (микрорайон Восточно-Кругликовский);

от улицы Героев-Разведчиков по им. 40-летия Победы до Багряной (район поселка Плодородного);

от улицы Багряной, пересекая Восточный Обход до Васильченко (район поселка Знаменского);

от улицы Московской до спортивного комплекса «Баскет-Холл»;

от спортивного комплекса «Баскет-Холл» до микрорайона «Немецкая Деревня»;

от микрорайона «Немецкая Деревня» по улице Западный Обход, Красных Партизан до Западного трамвайного депо по Толбухина (микрорайон Славянский).

Алексеенко подтвердил, что развитие трамвайной сети очень важно для Краснодара. За последние три года из краевого бюджета выделили три млрд рублей на покупку 103 трамвайных вагонов. Власти хотят купить еще 75 единиц подвижного состава.

«Нам крайне необходимо развивать трамвайную сеть в тех территориях, где ее нет и никогда не было. Таким образом мы обеспечим жителей и гостей города Краснодара самым надежным, комфортным и точным видом транспорта. И речь не только о строительстве новых веток — понадобится существенное пополнение трамвайного парка» — сказал Андрей Алексеенко.

Реализация проекта «Магистраль» запланирована на 2025 год, а его стоимость оценивается в 22,6 млрд рублей. Половина этой суммы уже изыскана и власти занимаются привлечением оставшейся суммы. Затраты на второй составят 35,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.