Жители Севастополя не смогут покинуть город без QR-кода

Власти Севастополя ужесточили антиковидные ограничения и рассказали, где установят блокпосты для проверки QR-кодов у выезжающих и въезжающих в город

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. Это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране.

В связи с этим в Крыму ужесточили антиковидные меры. Для пенсионеров старше 65 лет ввели режим самоизоляции и приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте. С 25 октября на территории Крыма начала работать система QR-кодов для посещения общественных мест.

Позже стало известно, что в течение нерабочей недели на въезде в Севастополь развернут блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих. Тогда власти заявили, что эти меры приняли для контроля туристического потока.

26 октября губернатор Севастополя подписал указ о введении дополнительных ограничительных мер, а в пресс-службе администрации рассказали об организации работы на пунктах контроля. Всего на въезде в город установят пять блокпостов:

на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Гончарное);

на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка);

на 257-м км трассы «Таврида» (стела «Якорь»);

на повороте с моста на село Вишневое;

в селе Фронтовом;

дополнительный пункт будет на железнодорожном вокзале.

На пунктах контроля будут проверять сертификат, QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Людям с медотводом порекомендовали режим самоизоляции.