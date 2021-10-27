Жители Севастополя не смогут покинуть город без QR-кода
Власти Севастополя ужесточили антиковидные ограничения и рассказали, где установят блокпосты для проверки QR-кодов у выезжающих и въезжающих в город
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. Это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране.
В связи с этим в Крыму ужесточили антиковидные меры. Для пенсионеров старше 65 лет ввели режим самоизоляции и приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте. С 25 октября на территории Крыма начала работать система QR-кодов для посещения общественных мест.
Позже стало известно, что в течение нерабочей недели на въезде в Севастополь развернут блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих. Тогда власти заявили, что эти меры приняли для контроля туристического потока.
26 октября губернатор Севастополя подписал указ о введении дополнительных ограничительных мер, а в пресс-службе администрации рассказали об организации работы на пунктах контроля. Всего на въезде в город установят пять блокпостов:
- на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Гончарное);
- на автодороге по трассе Ялта — Севастополь (село Терновка);
- на 257-м км трассы «Таврида» (стела «Якорь»);
- на повороте с моста на село Вишневое;
- в селе Фронтовом;
- дополнительный пункт будет на железнодорожном вокзале.
На пунктах контроля будут проверять сертификат, QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Людям с медотводом порекомендовали режим самоизоляции.
Также в администрации отметили, что эти ограничения касаются абсолютно всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя. Жители Севастополя и Крыма тоже должны будут предоставить один из документов, чтобы получить разрешение покинуть город.
«Это единственная возможность остановить распространение инфекции и выйти из критической ситуации. Наша главная задача — защитить здоровье граждан, как прописано в Конституции. Меры непопулярные, но другого пути на сегодняшний день нет, и об этом неоднократно говорил губернатор», — подчеркнул заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Если же человеку нужно попасть в Севастополь или, наоборот, уехать по какой-то экстренной причине, то каждая ситуация будет индивидуально рассматриваться на блокпостах.
«Все виды транспорта в этот период также будут подлежать полному контролю. Каждый гражданин, который заезжает в город на автобусе или ином транспорте, будет проверяться на наличие тех документов, которые указаны в указе губернатора», — добавил Краснокутский.
Напомним, во время карантина прошлой весной на Кубани можно было передвигаться по территории края только при наличии красного пропуска.
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