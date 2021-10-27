Суд на Кубани постановил выплатить 2,2 млрд рублей пострадавшему от банды Цапков
26 октября Кущевский районный суд постановил выплатить более 2 млрд рублей бизнесмену Николаю Гордику, у которого члены банды Цапков «отжали» землю
Напомним, банда Цапков орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Фактически правившие Кущевским районом бандиты оказались на скамье подсудимых только в 2010 году, после жестокого убийства 12 человек, в том числе четырех детей.
Цапки расширяли свою империю принуждением и убийствами: земли крупного фермера и бизнесмена Анатолия Смольникова перешли к компаниям ОПГ после убийства Смольникова. Иногда удавалось обойтись без крови — суды принимали решения в пользу Цапков или бизнесмены отдавали собственность под давлением. Так, бизнесмен Николай Гордик под принуждением со стороны милиционера Ходича переписал 5 тыс. га земель.
В 2019 году Гордик написал заявление на членов банды Цапков и рассказал, что из‑за угроз передал им 80% своего бизнеса.
Читайте также:
26 октября ТАСС сообщил, что Кущевский районный суд рассмотрел иск Гордика к Вячеславу Цеповязу и Владимиру Алексееву о возмещении ущерба. Суд постановил частично удовлетворить требования бизнесмена и взыскать с мужчин 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691 рубль и 23 копейки.
Также в рамках дела признали недействительными сделки о передаче 36 земельных участков от материи Цапка бывшей супруге Цеповяза.
«Признать недействительными 36 договоров купли-продажи по отчуждению Цеповяз Тамарой Владимировной в пользу Стришней Натальи Ивановны [экс-жены Вячеслава Цеповяза — прим. Юга.ру] права собственности на земельные участки. Также суд решил погасить в ЕГРН записи о праве собственности Стришней в отношении данных земельных участков. Так как Тамара Владимировна Цеповяз является умершей, в порядке наследования по завещанию право собственности на имущество признать за Цеповязом Вячеславом Андреевичем», — сообщили журналистам.
В пресс-службе Краснодарского краевого суда Юга.ру объяснили, что сделки о передаче земельных участков признали недействительными, чтобы они перешли в наследство Цеповязу и за счет этого имущества проводились взыскания в пользу потерпевших.