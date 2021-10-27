Суд на Кубани постановил выплатить 2,2 млрд рублей пострадавшему от банды Цапков

Напомним, банда Цапков орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Фактически правившие Кущевским районом бандиты оказались на скамье подсудимых только в 2010 году, после жестокого убийства 12 человек, в том числе четырех детей.

Цапки расширяли свою империю принуждением и убийствами: земли крупного фермера и бизнесмена Анатолия Смольникова перешли к компаниям ОПГ после убийства Смольникова. Иногда удавалось обойтись без крови — суды принимали решения в пользу Цапков или бизнесмены отдавали собственность под давлением. Так, бизнесмен Николай Гордик под принуждением со стороны милиционера Ходича переписал 5 тыс. га земель.

В 2019 году Гордик написал заявление на членов банды Цапков и рассказал, что из‑за угроз передал им 80% своего бизнеса.