С Цеповяза и его бывшей жены взыскали 140 млн рублей по делу о вымогательстве денег у предпринимателя

Бывшей супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану Стришнему в 2019 году предъявили обвинение в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей у местного предпринимателя. На имущество Стришней — она директор предприятия «Слава Кубани» — наложили арест. Позднее уголовное дело по этому эпизоду завели и на Цеповяза.

В 2021 году в Ростове завершили расследование уголовного дела по факту вымогательства со стороны организованной преступной группы, материалы на утверждение обвинительного заключения подали в прокуратуру. Также потерпевший мужчина подал гражданский иск о взыскании с ответчиков материального ущерба.

12 марта стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Кущёвского районного суда о взыскании 140 млн рублей с Цеповяза и его экс-супруги. Из них 74 млн взыскиваются в качестве компенсации тех денег, которые вымогали, а остальная сумма — это «проценты за пользование чужими денежными средствами», пишет ТАСС.

Вячеслав Цеповяз — один из лидеров кущевской банды Цапков. Банда орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств.