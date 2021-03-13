С Цеповяза и его бывшей жены взыскали 140 млн рублей по делу о вымогательстве денег у предпринимателя

Краснодарский край, Ростовская область

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12 марта стало известно решение Краснодарского краевого суда по гражданскому иску против Вячеслава Цеповяза

Бывшей супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану Стришнему в 2019 году предъявили обвинение в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей у местного предпринимателя. На имущество Стришней — она директор предприятия «Слава Кубани» — наложили арест. Позднее уголовное дело по этому эпизоду завели и на Цеповяза.

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В 2021 году в Ростове завершили расследование уголовного дела по факту вымогательства со стороны организованной преступной группы, материалы на утверждение обвинительного заключения подали в прокуратуру. Также потерпевший мужчина подал гражданский иск о взыскании с ответчиков материального ущерба.

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12 марта стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Кущёвского районного суда о взыскании 140 млн рублей с Цеповяза и его экс-супруги. Из них 74 млн взыскиваются в качестве компенсации тех денег, которые вымогали, а остальная сумма — это «проценты за пользование чужими денежными средствами», пишет ТАСС.

Вячеслав Цеповяз — один из лидеров кущевской банды Цапков. Банда орудовала в станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств.

Вымогательство Деньги Кущёвский район Суд

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