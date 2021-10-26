В Адыгее для заселения в отели понадобится ПЦР-тест. Даже вакцинированным
С 28 октября в Адыгее ужесточат правила заселения в гостиницы: гостям нужно будет показать ПЦР-тест и QR-код
С 28 октября в Адыгее будут проверять наличие отрицательного ПЦР-теста у гостей отелей и баз отдыха. Без QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании попасть в гостиницу тоже не получится.
Напомним, с 25 октября в республике действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса — их требуют в кафе, кинотеатрах, даже в библиотеках. Досуговые заведения с 28 октября по 10 ноября работать не будут.
Ужесточится контроль за ношением масок в транспорте и магазинах, особенно в Майкопском районе, где в период нерабочей недели ожидают наплыв туристов. Нарушителей привлекут к административной ответственности. На прошлой неделе в Адыгее составили 175 протоколов за нарушение коронавирусных ограничений, из них 92 — в Майкопе.
Кроме того, в республике усилят контроль за режимом самоизоляции для неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет.
О новых мерах глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там обсудили детали работы торговых объектов, заведений общепита, культурных, туристических и спортивных объектов в ближайшее время.
«Жители республики должны понимать и максимально соблюдать все ограничения. Важно разорвать цепь распространения заболеваний, чтобы стабилизировать эпидобстановку. Речь идет о жизнях людей», — прокомментировал Кумпилов.
Напомним, из-за роста заболеваемости в Майкопе развернули дополнительный ковидный госпиталь. Ранее Юга.ру сообщали, какие рекомендации по ограничениям дал Путин.