В Крыму установят блокпосты для проверки QR-кодов
На въезде в Севастополь на период нерабочих дней выставят блокпосты для проверки QR-кодов у туристов
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. Это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране.
Позже в Крыму ужесточили антиковидные меры на территории региона. Для пенсионеров старше 65 лет ввели режим самоизоляции и приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте. С 25 октября на территории Крыма начала работать система QR-кодов для посещения общественных мест.
25 октября в пресс-службе администрации Севастополя сообщили, что на въезде в город развернут блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что это необходимо для ограничения туристического потока. Несмотря на то что многие туристы отменили бронирование после введения ограничений, некоторые гости могут решить разместиться в частном секторе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу города. Новые ограничения должны помочь справиться с нелегальными отдыхающими.
Отметим, прошлой весной во время нерабочей недели в Севастополе также установили блокпосты на въезде в город. Тогда у туристов мерили температуру, спрашивали о визитах за границу в последнее время и записывали контактные данные.
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