В Крыму установят блокпосты для проверки QR-кодов

На въезде в Севастополь на период нерабочих дней выставят блокпосты для проверки QR-кодов у туристов

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что с 30 октября по 7 ноября будет нерабочая неделя. Это должно помочь с эпидемиологической обстановкой в стране. Позже в Крыму ужесточили антиковидные меры на территории региона. Для пенсионеров старше 65 лет ввели режим самоизоляции и приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте. С 25 октября на территории Крыма начала работать система QR-кодов для посещения общественных мест.

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