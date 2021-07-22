Новая набережная в центре Майкопа должна появиться в 2022 году

Власти Адыгеи 22 июля рассказали, как продвигаются работы по берегоукреплению и созданию новой зоны отдыха в центре Майкопа

Напомним, в прошлом году власти Адыгеи анонсировали проект по берегоукреплению реки Белой в районе горпарка Майкопа и созданию там набережной. Общая протяженность берегоукрепления составит 2,56 км, высота — от 2,5 до 8 метров. Проект планируют реализовать в 2021–2022 году. На эти цели выделили более 405 млн рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел территорию у городского парка, где идут работы. Ранее он поручил расширить прогулочную зону за счет новой набережной и сделать там площадки для занятий спортом, досуга и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации региона 22 июля.

По проекту, со стороны городского парка появятся прогулочные тропинки, велодорожки, аттракционы. Там будут скамейки, арт-объекты и лестничные сходы к реке.