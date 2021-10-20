В Сочи введут одностороннее движение на трассах в Красную Поляну

В Сочи в тестовом режиме введут одностороннее движение на трассах А-149 Адлер – Красная Поляна и Адлер – ГЛК «Альпика Сервис»

20 октября стало известно, что в Сочи в тестовом режиме введут односторонее движение на двух участках трасс А-149 Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика Сервис». Новая схема проезда начнет действовать с 10:00 22 октября. В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что это позволит обеспечить безопасность на трассах в преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона.