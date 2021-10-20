В Сочи введут одностороннее движение на трассах в Красную Поляну
В Сочи в тестовом режиме введут одностороннее движение на трассах А-149 Адлер – Красная Поляна и Адлер – ГЛК «Альпика Сервис»
20 октября стало известно, что в Сочи в тестовом режиме введут односторонее движение на двух участках трасс А-149 Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика Сервис».
Новая схема проезда начнет действовать с 10:00 22 октября. В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что это позволит обеспечить безопасность на трассах в преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона.
Движение в направлении Красной Поляны со стороны центра Адлера на участке с 6 км по 32 км будет осуществляться по двум полосам трассы Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис», а обратно — по федеральной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна.
При этом с начала обеих трасс по 6 км, а также от 32-го км в направлении Красной Поляны сохранится двухсторонне движение.
Для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта будут доступны все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами. Администрация Сочи внесет необходимые изменения в городские маршруты общественного транспорта.
Напомним, на Кубани на некоторых участках трассы М4 «Дон» запретили обгонять машины.